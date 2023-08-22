В Татарстане при строительстве трассы обнаружили артиллерийский снаряд

Найденный при строительстве трассы боеприпас был произведен в 1911 году. Фото: Управление Росгвардии по РТ

В Татарстане при строительстве федеральной трассы обнаружили артиллерийский снаряд. Произошло это в Тукаевском районе.

После исследования снаряда сотрудники ОМОН установили, что он представляет опасность, так как прошел канал артиллерийского ствола, оставаясь на боевом взводе.

По данным управления Росгвардии по РТ, снаряд был произведен в 1911 году и пролежал в земле более 100 лет.

Группа разминирования ОМОН «Тайфун» вывезла боеприпас на безопасное расстояние и уничтожила накладным зарядом.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах саперы ликвидировали снаряд времен Гражданской войны.

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