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НовостиОбщество22 августа 2023 5:18

Казанский медколледж возглавил Алексей Шулаев

На этом посту он сменил Зухру Хисамутдинову
Адам САГАЛ
Ранее Шулаев был заведующим кафедрой общей гигиены КГМУ. Фото: Общественная палата РТ

Ранее Шулаев был заведующим кафедрой общей гигиены КГМУ. Фото: Общественная палата РТ

Алексей Шулаев возглавил Казанский медицинский колледж. Ранее он был заведующим кафедрой общей гигиены КГМУ.

Алексей Владимирович в 2001 году окончил медико-профилактический факультет КГМУ по специальности «врач», через год - факультет психологии КГУ по специальности «общая психологическая деятельность», в 2008 году – факультет государственного и муниципального управления Академии управления при президенте РТ по специальности «государственное и муниципальное управление».

Ранее медколледж возглавляла Зухра Хисамутдинова. Она находится под домашним арестом, следствие подозревает ее в получении взяток.

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