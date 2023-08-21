На день города в Казани изменится график работы общественного транспорта

Метро будет работать до 00.00, в подземке увеличат число курсирующих поездов, а интервалы их движения сократят. Фото: Алиса ТИТКО

30 августа, в День Республики Татарстан и Казани, изменится расписание движения общественного транспорта. Так, автобусы и троллейбусы будут курсировать до 23.30 в усиленном режиме – на маршрутах увеличат число подвижного состава и рейсов.

Как сообщил заместитель руководителя Исполкома Казани Ильдар Шакиров, для желающих посмотреть салют и с комфортом добраться до дома будет организована спецподача автобусов.

«Они будут ждать пассажиров возле местного проезда у ЦУМа в направлении ул.Саид-Галеева, на остановке «Энергетический университет» в направлении улицы Декабристов, на остановке «Молодежный центр» в направлении Кремлевской дамбы, на остановке «Цирк» в направлении улицы Батурина, на остановке «Центральный стадион» в направлении Кремлевской дамбы и площади Тукая», - сообщили в мэрии города.

Метро будет работать до 00.00, в подземке увеличат число курсирующих поездов, а интервалы их движения сократят.

Муниципальные парковки будут работать бесплатно, так как 30 августа нерабочий праздничный день.

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