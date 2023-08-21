В Казань прибыла делегация из китайского города Гуанчжоу

Соглашение об установлении породненных отношений между Казанью и Гуанчжоу было заключено в 2012 году. Фото: Казанская городская Дума

В Казани гостит делегация из китайского города Гуанчжоу. Стороны посетили Дом дружбы народов Татарстана, КФУ, дом-музей Владимира Ленина, озеро Чайковое и Казанскую ратушу.

В городской Ратуше гостей приветствовала заместитель мэра Казани Евгения Лодвигова. Она отметила, что плодотворное сотрудничество и взаимная поддержка – это прочная основа для дружбы между городами. Китайскую делегацию в том числе пригласили принять участие в форуме, объединяющем города, который пройдет в столице Татарстана в начале сентября.

Гости также посетили парк «Озеро Чайковое», расположенный возле городской больницы №7. Там их познакомили с программой «7 источников здоровья», а они в свою очередь отметили высокий уровень организации пространства. Проект по благоустройству парка «Озеро Чайковое» был подан на «Международную премию Гуанчжоу в сфере городских инноваций».

Соглашение об установлении породненных отношений между Казанью и Гуанчжоу было заключено в 2012 году.

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