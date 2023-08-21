В Татарстане проходит конкурс по выявлению ошибок в надписях на татарском языке

Победителей конкурса определят в нескольких номинациях, церемония награждения пройдет в конце 2023 года. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Жители Татарстана могут поучаствовать в конкурсе по выявлению ошибок в надписях на татарском языке различных поверхностях: вывесках, информационных табличках, топографических обозначениях, дорожных указателях и на аншлагах жилых домов.

Фотографии предлагается присылать через ГИС РТ «Народный контроль», установив мобильное приложение на телефон.

«Для участия в конкурсе нужно направить сообщение с фотоматериалами полной вывески (должно быть видно, какой организации она принадлежит) с обязательным указанием в публикации точного адреса», - сообщает мэрия Казани.

Победителей конкурса определят в нескольких номинациях, церемония награждения пройдет в конце 2023 года. Они получат дипломы и денежное вознаграждение.

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