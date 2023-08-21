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НовостиОбщество21 августа 2023 16:34

В Набережных Челнах почти завершили капремонт пищеблоков в семи школах

Ремонт в двух учреждениях завершится на этой неделе
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
После капремонта школьные столовые приобретут свой стиль.

После капремонта школьные столовые приобретут свой стиль.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах завершается капитальный ремонт пищеблоков в учебных заведениях. Так, на сумму 107,5 миллиона рублей обновление идет в семи школах - № 3, 12, 15, 23, 35, 48, 58.

«В настоящее время капитальный ремонт уже завершен. Осталось только две школы - ремонт в учреждениях завершится на этой неделе», - сообщили в мэрии города.

После капремонта школьные столовые приобретут свой стиль. Кроме того, завершается капитальный ремонт в восьми образовательных учреждениях.

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