В Набережных Челнах удвоилось число рожениц старше 45 лет

Мальчиков родилось больше чем девочек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Начальница Управления ЗАГСа Набережных Челнов Равиля Зарипова рассказала о том, как идет реализация семейной политики в городе. Так, всего с начала года родились 3179 детей. Из них 40% являются первенцами, 36% - вторыми детьми, 19% третьими, 5%– четвертыми и более.

Мальчиков родилось больше чем девочек. Их количество составило 53% от общего числа новорожденных. У 41 семьи в этом году родились двойняшки.

Также вдвое больше стало женщин, рожающих после 45 лет.

«Если в начале 90-х средний возраст материнства составлял 25 лет, то сейчас превышает 29 лет. Родами в 45-49 лет сейчас уже никого не удивишь. Их количество за 10 лет выросло в два раза, - рассказала Равиля Зарипова.

Наиболее популярными именами для мальчиков в Челнах стали Амир, Тимур, Карим, Матвей, Артем, для девочек - София, Амина, Амелия, Эмилия, Ясмина.

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