В Челнах почтили память первого гендиректора КАМАЗа Льва Васильева

Руководитель, трудом которого был построен крупнейший автомобильный завод, скончался на 99-м году жизни. Фото: t.me/nail_magdeev

В Набережных Челнах возложили цветы и почтили память первого гендиректора КАМАЗа Льва Борисовича Васильева. Руководитель, трудом которого был построен крупнейший автомобильный завод, скончался на 99-м году жизни.

«Он был легендарным человеком, с настоящим мужским характером. То наследие, которое он оставил нам, сейчас работает и благодаря его начинаниям сейчас живет и созидает полумиллионный город», - отметил мэр города Наиль Магдеев.

Он поблагодарил бывшего фронтовика за труд и отметил, что память о нем будет увековечена в истории города.

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