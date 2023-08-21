В Чувашии родным погибшего на СВО бойца вручили Звезду Героя РФ за сына

Передача награды проходила в День офицера России на родине героя в Яльчикском округе. Фото: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

Глава Чувашии Олег Николаев вручил родителям погибшего на СВО бойца Николая Петрова награду за их сына. Военнослужащему посмертно присвоено звание Героя РФ за проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга.

Глава республики поблагодарил родных участника спецоперации за то, что они воспитали достойного гражданина.

«Николай был человеком, который очень любил жизнь и был готов пожертвовать ею ради мирной жизни всех наших соотечественников. Мы восторгаемся поступком Николая Алексеевича и через него говорим слова благодарности всем нашим землякам. Мы будем поддерживать наших военнослужащих, российскую армию, помогать новым территориям и сделаем все, чтобы семьи участников СВО не были обделены вниманием и поддержкой. Пусть добрая память о Герое России будет жить в наших сердцах», - отметил он.

Передача награды проходила в День офицера России на родине героя в Яльчикском округе.

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