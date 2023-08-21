В гидрометцентре Татарстана рассказали о погоде на неделю

Под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Минувшие выходные порадовали жителей Татарстана теплой и даже жаркой погодой. Однако с приближением осени в республике начинает холодать. Так, с 22 августа температура воздуха будет идти на снижение.

«Под влиянием гребня антициклона существенных осадков не ожидается. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможно образование тумана. Температуры воздуха ночью 22 августа понизятся до +4..+9, на западе до +12, днем прохладно, не выше +19..+24 градусов», - сообщили в гидрометцентре РТ.

23-24 августа утром и днем местами ожидаются кратковременные дожди. В среду днем будет до +23, в четверг - до +20.

Ближе к выходным республика будет находиться в тыловой части циклона, в неустойчивой и холодной воздушной массе. Снова пройдет небольшой дождь, воздух не прогреется выше +14..+19.

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