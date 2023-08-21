22 августа днем температура воздуха составит от +14 до +24 градусов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане 22 августа ожидается похолодание до +4 градусов. В этот день существенных осадков не будет, сообщает Гидрометцентр республики.

Во вторник, 22 августа, ночью столик термометра покажет от +4 до +9 градусов. Днем температура воздуха составит от +14 до +24 градусов. В ночные и дневные часы ожидается туман.

В среду, 23 августа, ночью прогнозируют от +4 до +9 градусов, а днем - от +18 до +23 градусов. Утром в отдельных районах пройдет кратковременный дождь.

В четверг, 24 августа, ночью ожидается от +5 до +10 градусов. Днем температура снизится до +20 градусов. В этот день местами пройдет кратковременный дождь.

Напомним, доцент КФУ Тимур Аухадеев рассказал, каким будет август 2023 в Татарстане.

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