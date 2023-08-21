Мэр Нижнекамска заявил о необходимости привлекать молодежь к предпринимательству

По словам Муллина, в Нижнекамске можно расти в направлениях культуры, гастрономии, продажи, образования, развлечения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин заявил о необходимости развивать интерес к предпринимательству у молодежи. Для этого в городе есть много площадок. Об этом он сообщил на «деловом понедельнике».

По словам Муллина, в Нижнекамске можно расти в направлениях культуры, гастрономии, продажи, образования, развлечения. При этом стратегия развития предпринимательства в Нижнекамске основана на принципах поддержки представителей бизнеса, привлечения инвестиций, развития торговой инфраструктуры, повышения качества услуг и продвижения местных предприятий.

Помимо этого, в ближайшие годы планируют разработать программу поддержки стартапов. Для этого создадут инкубаторы и акселераторы, где предприниматели смогут обучиться и получить необходимые ресурсы для своих проектов.

Напомним, в Татарстане увеличилось количество бизнесменов.

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