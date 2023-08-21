В Казани хедлайнерами гастрофеста станут Сергей Бобунец и группа Drummatix

Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 19:00. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на озере Лебяжьем 26 августа состоится гастрономический фестиваль. Его хедлайнерами станут бывший солист рок-группы «Смысловые Галлюцинации» Сергей Бобунец и группа Drummatix. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил глава администрации Кировского и Московского районов города Сергей Миронов.

Гостей и жителей города ждут мастер-классы, посвященные Году национальных культур и традиций в Татарстане. Для детей организуют диджитал-игры, зоны по катанию на катамаранах и сапбордах, фотосессию на фоне ретроавтомобилей.

Казанские повара готовы удивить блюдами из ингредиентов от местных производителей и расскажут об их происхождении. Посетители смогут попробовать татарскую национальную выпечку, мексиканское буррито, французские сыры, итальянскую пиццу, жареное мороженое и узбекские сладости.

Кроме того, в программу вошла ярмарка самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Они представят предметы интерьера и декора, сделанные своими руками.

Фестиваль начнется в 10:00 и продлится до 19:00. В связи с этим увеличат интенсивность движения автобусов маршрутов №№36, 36а, 46, 72 и 116.

Напомним, в Казани на Дне города и республики выступят Клава Кока и Jony.

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