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НовостиПроисшествия21 августа 2023 12:03

В Казани пропавшего мужчину нашли мертвым в лесу

Волонтеры обнаружили тело пропавшего казанца неподалеку от жилого массива Залесный
Адам САГАЛ
Поиски продолжались неделю. В них активно участвовали волонтеры

Поиски продолжались неделю. В них активно участвовали волонтеры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани пропавшего 39-летнего мужчину нашли мертвым в лесу - висящим на дереве.

Сообщалось, что казанец уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Поиски продолжались неделю. В них активно участвовали волонтеры. Машину пропавшего удалось найти неподалеку от жилого массива Залесный, позже было обнаружено и его тело. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что найдено тело мужчины, который пропал во время шторма.

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