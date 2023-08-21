В Казани пропавшего мужчину нашли мертвым в лесу

Поиски продолжались неделю. В них активно участвовали волонтеры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Казани пропавшего 39-летнего мужчину нашли мертвым в лесу - висящим на дереве.
Сообщалось, что казанец уехал на автомобиле в неизвестном направлении. Поиски продолжались неделю. В них активно участвовали волонтеры. Машину пропавшего удалось найти неподалеку от жилого массива Залесный, позже было обнаружено и его тело. Что стало причиной трагедии, пока неизвестно.
Ранее мы сообщали, что найдено тело мужчины, который пропал во время шторма.
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