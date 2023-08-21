В Казани при прокладке ливневой канализации повредили водовод

Чтобы обеспечить людей водой, в микрорайон прибыли автоцистерны Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На перекрестке улиц Баруди и Серова в Московском районе Казани повредили водовод во время прокладки ливневой канализации. Из-за этого прервалось водоснабжение микрорайона. Информацию озвучили в «Казанском водоканале».

«Водоканал незамедлительно были организованы аварийно-восстановительные работы. К сожалению, характер повреждения трубопровода не позволил восстановить водоснабжение в сжатые сроки», – уточнили в МУПе.

Чтобы обеспечить людей водой, в микрорайон прибыли автоцистерны.

Ранее мы сообщали, что в Вахитовском районе Казани более полусотни домов останутся без воды.

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