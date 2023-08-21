Мэр Казани поручил разобраться с незаконной расклейкой рекламных объявлений

Как отметил мэр столицы Татарстана, использовать нужно лишь законные форматы донесения информации.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разобраться с незаконной расклейкой рекламных объявлений на городские опоры освещения, остановки и заборы. Об этом он заявил на «деловом понедельнике».
По словам Метшина, в основном объявления расклеивают о найме на работу. В борьбе с этим четыре бригады ежедневно проводят очистку 3,3 тысячи опор в городе. На эти цели из бюджета Казани уходит два миллиона рублей в месяц.
Как отметил мэр столицы Татарстана, использовать нужно лишь законные форматы донесения информации. Также он заявил о необходимости проведения совещания по этому вопросу, чтобы прекратить этот бардак.
Напомним, в Казани возле трассы М-7 ликвидируют свалку за 58 миллионов рублей.
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