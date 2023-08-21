«Арт- квартал», модный показ и «Чемпионат детства»: Что еще подарит Казани на День города и республики МБУ «Подросток»

30 августа в парке культуры и отдыха «Горкинско-Ометьевский лес» по адресу г. Казань, ул. Проспект Победы, 69 состоится мультиформатное масштабное событие МБУ «Подросток», посвященное Дню города Казани и Республики Татарстан.

Любителей художественного искусства привлечет площадка «Арт- квартал» - первый фестиваль современного искусства, включающий презентацию направлений арт-мастерства и проведение мастер-классов от ведущих специалистов художественного творчества. Участникам праздника представится возможность посетить бесплатные мастер – классы: граффити-зона, ИЗО, живопись, гончарная и кожевенная мастерская, изготовление изделий из полимерной глины, скетчинг, кастомизация бандан.

Для тех, кто увлекается модными тенденциями интересным будет проект креативных индустрий моды «ЯшьYOU», посвященный году национальных культур в Республике Татарстан. На конкурсе будут представлены работы в следующих номинациях: «эко-мода», «милли бизяк», «имза» «кастомизация», «авторский стиль», «авторский бренд».

Для детей и подростков будет организован яркий проект «Чемпионат детства», представляющий собой концертно-развлекательную программу, включающую выступления творческих коллективов, организацию мастер – классов и интерактивных зон для детей и подростков, таких как: твистинг, аквагрим, конкурс рисунка на асфальте, мастер - классы прикладного творчества, спортивные игры.

Кроме того, с 23 по 30 августа в молодежных (подростковых) клубах планируется организация экскурсий в Казанский Кремль и проведение интеллектуальных игр, мастер - классов, конкурса рисунков, флешмобов и других разнообразных активностей, посвященных дню столицы Республики Татарстан.

Также, 31 августа в МБУК «Культурный центр «Сайдаш» по адресу: г. Казань, ул. Ершова, 57а состоится финал городского вокального марафона «Свои голоса», где экспертной комиссией, состоящей из квалифицированных представителей вокальной сферы и путем зрительского голосования будет определен лучший исполнитель проекта.

Подробности в официальной группе объединения «Подросток» в «ВКонтакте»