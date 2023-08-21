Выступления состоятся на льду «Татнефть Арены». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На следующей неделе 30 августа в День города и День республики в Казани семьям бойцов СВО бесплатно покажут ледовое шоу Евгения Плющенко. Олимпийский чемпион со своей командой приедет в столицу Татарстана по приглашению главы региона Рустама Минниханова, сообщила 21 августа на еженедельном совещании мэрии замруководителя исполкома Казани по социальным вопросам Гузель Сагитова.

Чтобы все семьи бойцов СВО смогли посмотреть ледовое шоу «Союз чемпионов» в «Татнефть Арене» его покажут дважды.

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