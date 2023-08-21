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НовостиОбщество21 августа 2023 9:18

Сидел напуганный и в стрессе: В Татарстане бобер зашел в подъезд дома и обомлел

В Татарстане из подъезда жилого дома спасли дикого бобра
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Испуганное животное спасли и вывезли его в лес, где отпустили на волю. Фото: ojm.tatarstan.ru

Испуганное животное спасли и вывезли его в лес, где отпустили на волю. Фото: ojm.tatarstan.ru

Жители одного из домов татарстанского Азнакаево вышли в подъезд и обомлели, на них уставились глаза дикого животного. Это было бобер. Он непонятно зачем зашел в подъезд к людям и обомлел. Жильцы тут же позвонили в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Его специалисты тут же выехали на место.

«Бобер был напуган и испытывал стресс из-за того, что находился не в естественной среде обитания. Внешних повреждений на животном не обнаружено», - рассказали в Госкомитете Татарстана по биоресурсам.

Самостоятельно бобер не мог найти выход из подъезда. Специалисты Госкомитета аккуратно его вынесли наружу и отвезли к лесному озеру около села Манауз. Там животное было выпущено на волю.

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