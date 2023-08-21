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НовостиНедвижимость21 августа 2023 8:15

В Татарстане запретили выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани

Об этом сообщил мэр столицы республики Ильсур Метшин
Адам САГАЛ
По словам мэра Казани, строить высотное жилье будут только там, где это позволяет делать транспортная сеть

По словам мэра Казани, строить высотное жилье будут только там, где это позволяет делать транспортная сеть

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Татарстана Рустам запретили выдачу новых разрешений на строительство жилья вокруг Казани. Запрет касается Лаишевского узла и Куюков. Такое заявление на совещании в исполкоме сделал мэр Казани Ильсур Метшин.

«В сопредельных муниципалитетах идет активная стройка. Раис Татарстана несколько раз в достаточно жесткой формулировке требовал соблюдать вопрос социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры. К сожалению, этого не сделали», — пояснил Метшин.

По словам мэра Казани, строить высотное жилье будут только там, где это позволяет делать транспортная сеть, а также где учитывается развитие социальной инфраструктуры.

«Касается это направления «бетонки», сопредельно Лаишевский район, направление аэропорта, направление Пестречинского района, Куюки, там, где у нас затыки по автомобильному движению», - уточнил мэр.

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