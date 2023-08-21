В Татарстане запретили выдачу разрешений на строительство жилья вокруг Казани

По словам мэра Казани, строить высотное жилье будут только там, где это позволяет делать транспортная сеть
Фото: Иван МАКЕЕВ
Власти Татарстана Рустам запретили выдачу новых разрешений на строительство жилья вокруг Казани. Запрет касается Лаишевского узла и Куюков. Такое заявление на совещании в исполкоме сделал мэр Казани Ильсур Метшин.
«В сопредельных муниципалитетах идет активная стройка. Раис Татарстана несколько раз в достаточно жесткой формулировке требовал соблюдать вопрос социальной, дорожно-транспортной инфраструктуры. К сожалению, этого не сделали», — пояснил Метшин.
По словам мэра Казани, строить высотное жилье будут только там, где это позволяет делать транспортная сеть, а также где учитывается развитие социальной инфраструктуры.
«Касается это направления «бетонки», сопредельно Лаишевский район, направление аэропорта, направление Пестречинского района, Куюки, там, где у нас затыки по автомобильному движению», - уточнил мэр.
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