Жители Набережных Челнов назвали своих детей Аароном и Алисанеттой

В 2023 году самыми популярными именами для мальчиков стали Амир, Тимур, Карим. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Набережных Челнах начальник управления ЗАГС Равиля Зарипова озвучила список редких и популярных имен, которыми родители назвали новорожденных. По ее словам, выбор основывается на желание найти красивое имя, либо на советах астрологов и нумерологов. Также некоторые обращаются к религиозным обычаям.

В 2023 году самыми популярными именами для мальчиков стали Амир, Тимур, Карим, Матвей, Артем, а для девочек - София, Амина, Амелия, Эмилия, Ясмина. Также нашлись и оригинальные родители, которые назвали своих малышей Аароном, Анисеем, Гориславом, Данрэйем, Миром, Макеем, Лавром, Айперией, Алисанеттой, Идалиной, Каталиной, Сапфирой, Славяной, Элуной.

Кроме того, в некоторых семьях появились дети с двойными именами. Речь идет о Анне-Марии, Мухаммад Саифе, Мухаммад Юсуфе, Мухаммад Ясине.

Напомним, в Татарстане в марте 2023 года выросла рождаемость.

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