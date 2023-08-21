Помимо КАМАЗа Лев Борисович возглавлял и завод «Москвич». Фото: Полпредство Татарстана

Скончался первый гендиректор КАМАЗа Лев Васильев, его не стало минувшей ночью. Ему было 98 лет.

Автогигантом бывший фронтовик руководил 12 лет. За это время с нуля было создано производство грузовиков, набраны специалисты со всей страны.

В Москву Лев Васильев вернулся уже с орденом Ленина и Золотой звездой «Серп и молот», Героем Социалистического Труда.

Помимо КАМАЗа Лев Борисович возглавлял и завод «Москвич», принимал участие в создании первых этих автомобилей. Руководил министерством машиностроения для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов СССР.

О дате прощания будет сообщено позднее. Приносим соболезнования родным и близким Льва Борисовича.

Ранее мы сообщали, что скончался бывший проректор КНИТУ-КАИ Сергей Михайлов.

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