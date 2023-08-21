В рамках Еврокубка американец принял участие в 10 играх.

Казанский УНИКС подписал контракт с защитником Эриком Грином. Ранее он выступал за «Хапоэль» из Холона, сообщает пресс-служба баскетбольной команды.

32-летний американец в декабре перешел в «Будучность», в составе которого стал чемпионом Черногории и обладателем кубка России. В 16 матчах у игрока на счету 15,1 очка, 2,8 подбора и 2 передачи за 26 минут. При этом в рамках Еврокубка американец принял участие в 10 играх, а в лучшей баскетбольной лиге мира он отыграл 52 матча.

По словам Грина, он очень рад стать частью отличного клуба из Казани. Также спортсмен с нетерпением ждет приезда в столицу Татарстана.

Напомним, «Рубин» выиграл у «Крыльев Советов» в рамках пятого тура РПЛ со счетом 2:1.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram