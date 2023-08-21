Татарстан вошел в топ-20 регионов России с самыми высокими зарплатами

Почти каждый третий сотрудник в Татарстане получает зарплату выше средней по стране Фото: Алексей БУЛАТОВ

Татарстан вошел в топ-20 регионов с самыми высокими зарплатами. В рейтинге республика заняла 19-е место по доле специалистов, которые получают зарплату выше среднего уровня.

По данным РИА Новости, почти каждый третий сотрудник в Татарстане (31,6%) получает зарплату выше средней по стране, а 8% работников — выше двух средних по стране.

Возглавляет рейтинг Ямало-Ненецкий (у 75% работников заработок выше среднего), Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа. Москва расположилась на девятой строчке, следом идет Санкт-Петербург.

Замыкают список Ингушетия и Чечня.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в январе-мае средняя зарплата выросла на 16,4%.

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