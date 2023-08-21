Открытие школы запланировано на 1 сентября. Фото: Госстройнадзор Татарстана
В Казани на улице Рауиса Гареева построили новую школу. Она рассчитана на 1501 место, сообщает пресс-служба правительства Татарстана.
Открытие школы запланировано на 1 сентября. Для ее учащихся там построили два бассейна, актовый зал на 680 мест и столовую на 750 посадочных мест. В образовательном учреждении планируют открыть профильные медицинские, инженерные и экологические классы.
Строительство школы реализовали в рамках национального проекта «Образование».
Напомним, в Казани в 2023 году строят сразу четыре новые школы.
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