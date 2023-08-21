В Казани в здании ресторана «Бургер Кинг» произошел пожар

К моменту приезда пожарных сотрудники заведения сами потушили огонь Фото: принтскрин видео.

В Казани в здании ресторана «Бургер Кинг» на улице Пушкина произошел пожар – загорелся электросчетчик. Инцидент произошел 20 августа в 18:45.

К моменту приезда пожарных сотрудники заведения сами потушили огонь. Посетители эвакуировались из помещения самостоятельно. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Нижнекамске таксист спас от пожара частный дом и автомобиль незнакомых людей.

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