Президент Сербской Боснии и Герцеговины выразил глубокое уважение Владимиру Путину. Фото: tatarstan.ru

Президент Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик изъявил желание посетить Казань во время визита в Россию. Об этом он сообщил на встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в Будапеште.

По словам Милорада Додика, он уже готовится к новому визиту в Россию. Также президент Сербской Боснии и Герцеговины выразил глубокое уважение Владимиру Путину. Спикер подчеркнул, что, несмотря на ситуацию в мире, Босния и Герцеговина категорически против санкций в отношении России.

«Признательны за вашу последовательную позицию по вопросу сотрудничества с Россией», - заявил Рустам Минниханов.

Напомним, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил Венгрию.

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