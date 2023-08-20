Больше всего зерна собрано в Тетюшском районе. Фото: Виталий ТИМКИВ

В Татарстане аграрии собрали три миллиона тонн зерна. При этом урожайность составила 26,3 центнера с гектара, сообщает пресс-службе Минсельхозпрода республики.

Больше всего зерна собрано в Тетюшском районе. Там этот показатель составил 157,6 тысячи тонн. Высокие показатели зафиксированы и в Буинском, Спасском, Арском и Чистопольском районах.

Также в Тетюшском районе выявлена самая высокая урожайность - 40,3 центнера на гектар. В список еще вошли Камско-Устьинский и Кайбицкий, Дрожжановский и Кукморский, Балтасинский районы.

Отметим, посевная площадь в регионе составляет 2,7 миллиона гектаров.

Напомним, Минсельхоз Татарстана за пять лет получил по нацпроекту «Экология» 110 машин.

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