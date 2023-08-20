В Татарстане число тяжких и особо тяжких преступлений выросло на 7,7%

Всего в республике за семь месяцев выявлено 32,5 тысячи преступлений. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане за семь месяцев 2023 года совершено около десяти тысяч тяжких и особо тяжких преступлений. Это на 7,7 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Соответствующее исследование опубликовано на сайте МВД России.

Всего в республике за этот период выявлено 32,5 тысячи преступлений. Этот показатель на 3% больше, чем за январь-июль 2022 года.

Кроме того, в регионе за семь месяцев 2023 года количество раскрытых преступлений оказалось на 33,4% больше, чем за прошлогодние показатели. В связи с этим Татарстан вошел в число регионов с наибольшим темпами роста.

Напомним, в Татарстане перевозчика подозревают в уклонении от уплаты налогов.

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