Минниханов поблагодарил МИД России за доверие Татарстану

По словам Минниханова, глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани уже во второй раз. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил министерство иностранных дел России за доверие Татарстану. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

По словам Минниханова, глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани уже во второй раз. Его участниками стали 130 делегатов из 40 стран.

«Спасибо Министерству иностранных дел России за доверие», - написал глава региона.

Отметим, форум продлится до 21 августа. В его рамках состоится официальная церемония принятия новых членов в Международную ассоциацию молодых дипломатов.

Напомним, консульский центр Китая начали строить в Казани.

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