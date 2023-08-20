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НовостиОбщество20 августа 2023 9:30

В Нижнекамске в октябре завершится реконструкция проспекта Мира

Речь идет о третьей декады месяца
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
После реконструкции заезды и выезды из кольца будут трехполосными.

После реконструкции заезды и выезды из кольца будут трехполосными.

Фото: Николай ХИЖНЯК

В Нижнекамске реконструкция проспекта Мира завершится в октябре. Речь идет о третьей декады месяца, сообщает пресс-служба администрации района.

В настоящее время на участке дороги от кольца Мира-Вахитова и до кольца Мира-Строителей поводится капремонт. Там идет замена асфальта, установка светофора и пешеходного оборудования, возведение пешеходных и велосипедных дорожек.

А на втором участке от кольца Мира-Строителей до улиц 30 лет Победы обновляют дорожное покрытие. После реконструкции заезды и выезды из кольца будут трехполосными.

Отметим, работы проводятся по республиканской программе при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова.

Напомним, в Казани за 2023 год на ремонт дорог решили потратить 24 миллиарда рублей.

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