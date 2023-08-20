В Набережных Челнах демонтировали контейнерную площадку «Нашего двора»

В результате мусор в контейнерах накапливался, что доставляло неудобство местным жителям. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Набережных Челнах ликвидировали контейнерную площадку, которую установили в рамках программы «Наш двор». Она превратилась в несанкционированную свалку, сообщает пресс-служба администрации города.

Площадка находится около дома 28/10. Она предназначалась для сбора крупногабаритного мусора. Однако со временем отходы стали приносить из близлежащих заведений.

В результате мусор накапливался, что доставляло неудобство местным жителям. Летом текущего года ситуация усугубилась. В связи с этим власти города приняли решение о демонтаже объекта.

Напомним, власти Казани считают, что осенью 2023 года из города некуда будет вывозить мусор.

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