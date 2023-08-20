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НовостиОбщество20 августа 2023 8:50

В Татарстане три вуза на развитие инженерных школ получат по 200 млн рублей

Средства получат КФУ, КНИТУ и Университет Иннополис
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Главным условием получения гранта является наличие у вуза программы развития ПИШ не менее чем на семь лет.

Главным условием получения гранта является наличие у вуза программы развития ПИШ не менее чем на семь лет.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Татарстане в 2023 году три вуза на развитие инженерных школ получат по 200 миллионов рублей. Соответствующее постановление разработал Минобрнауки республики.

Согласно постановлению, средства получат Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Университет Иннополис. Главным условием получения гранта является наличие у вуза программы развития ПИШ не менее чем на семь лет.

Кроме того, образовательные учреждения должны подтвердить готовность к поддержке развития передовой инженерной школы и к софинансированию различных мероприятий программы.

Напомним, в Казани на сферу образования ежегодно выделяется 70% бюджета города.

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