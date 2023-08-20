По словам Чэнь Божуй, есть огромное желание открыть авиарейс, так как их между Казанью и Китаем нет. Фото: Иван ВИСЛОВ

Казань и Китай свяжет новый прямой авиарейс. Об этом на полях VI Глобального форума молодых дипломатов сообщил консул-атташе КНР в столице Татарстана Чэнь Божуй.

По словам Божуй, есть огромное желание открыть авиарейс, так как их между Казанью и Китаем нет. Это является большой проблемой. При этом часть китайских авиакомпаний считают, что пассажиропоток будет низким. Однако власти уверены, что после пандемии туристов и студентом станет больше.

Отметим, VI Глобальный форум молодых дипломатов проходит в Казани с 17 по 21 августа. На нем участники обсудят тему дипломатия многополярного мира.

Напомним, в Татарстане 360 уникальных авто участвуют в фестивале исторической техники.

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