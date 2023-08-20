В Менделеевском районе на финишной прямой уборочная компания

Средняя урожайность составляет 24,5 центнера на гектар. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Менделеевском районе завершают уборку урожая. Там работы выполнены на 73%. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава района Радмир Беляев.

По словам Беляева, средняя урожайность составляет 24,5 центнера на гектар. Еще нужно убрать около трех тысяч гектар зерновой культуры.

«Можем поздравить КФХ «Аглиев», там накануне завершили уборочную кампанию! На площади 1,2 тысячи гектаров там убрали порядка 3 тысяч тонн зерна», отметил Беляев.

Напомним, в Татарстане Атнинский район первым завершил уборку урожая.

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