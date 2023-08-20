В Татарстане 360 уникальных авто участвуют в фестивале исторической техники

В 2023 году фестиваль проходит в 16-й раз. Фото: Госсовет Татарстана

В Татарстане 360 уникальных автомобилей и мотоциклов участвуют в фестивале исторической техники. Его участниками стали любители ретротехники из Москвы, Самары, Ижевска, Саратова, Ярославля, Сыктывкара, Кирова, Перми, Екатеринбурга, Чебоксар, Йошкар-Олы, сообщает пресс-служба Госсовета республики.

В 2023 году фестиваль проходит в 16-й раз. Многие из исторических машин прибыли на место своим ходом. По словам организаторов, это мероприятие является данью памяти и уважения к инженерам и механикам, которые создали эту технику.

Помимо этого, самые крупные коллекции представили автолюбители Александр Гнедин из Высокой Горы Александр Дорофеев из Казани. Кроме выставки посетителей мероприятия ждут викторины, конкурсы водительского мастерства, «Автосабантуй»

Отметим, инициатором фестиваля выступает республиканская общественная организация «Авторетроклуб-21». Его открытие состоялось в горнолыжном комплексе «Свияжские холмы». Мероприятие продлится до 20 августа.

Напомним, в Казани Международный этнический фестиваль «Крутушка» стартует 25 августа.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram