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НовостиОбщество20 августа 2023 7:15

Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования семье академика Закиева

Его не стало на 96-м году жизни
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Соболезнования от имени депутатов парламента и от себя выразил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Соболезнования от имени депутатов парламента и от себя выразил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования семье, коллегам и ученикам академика Мирфатыха Закиева. Соответствующий пост в одном из групп социальных сетей опубликовала пресс-служба ведомства.

Соболезнования от имени депутатов парламента и от себя выразил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. По его словам, светлая память об этом мудром человеке, истинном патриоте и славном сыне татарского народа навсегда останется в благодарной памяти всех, кто его знал.

Отметим, академик Академии наук России и Татарстана, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки страны и республики Мирфатых Закиев скончался на 96-м году жизни.

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