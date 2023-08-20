Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования семье академика Закиева

Соболезнования от имени депутатов парламента и от себя выразил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Депутаты Госсовета Татарстана выразили соболезнования семье, коллегам и ученикам академика Мирфатыха Закиева. Соответствующий пост в одном из групп социальных сетей опубликовала пресс-служба ведомства.

Соболезнования от имени депутатов парламента и от себя выразил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. По его словам, светлая память об этом мудром человеке, истинном патриоте и славном сыне татарского народа навсегда останется в благодарной памяти всех, кто его знал.

Отметим, академик Академии наук России и Татарстана, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки страны и республики Мирфатых Закиев скончался на 96-м году жизни.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram