Владислав Виниченко начинал карьеру врачом-интерном в казанской стоматологической поликлинике №5. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главой Росздравнадзора Татарстана станет замминистра здравоохранения республики Владислав Виниченко, сообщает пресс-служба ведомства.

Представят Виниченко коллективу на следующей неделе. Ранее этот пост занимала Любовь Шайхутдинова. Она последние 16 лет проработала в Росздравнадзоре региона.

Отметим, Владислав Виниченко начинал карьеру врачом-интерном в казанской стоматологической поликлинике №5. Также он работал замначальника отдела здравоохранения Приволжского района. А с 2016-го года занял должность замминистра здравоохранения Татарстана.

Напомним, средняя зарплата в Татарстане достигла 56 тысяч рублей.

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