Мэр Набережных Челнов оценил ход строительства продолжения набережной Табеева

На набережной появятся пешеходная зона, перголам, велодорожка, кафе. Фото: nabchelny.ru

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев оценил ход строительства продолжения набережной Табеева, сообщает пресс-служба исполкома города.

Возведение нового участка набережной ведется в две очереди. К 30 августа завершится обустройство инженерных сетей, тротуаров, строительство базовой части детских площадок, установка опор освещения. А в течение сентября проведут блаоустройство, постройка амфитеатра, расстановка МАФов.

Кроме того, там появятся пешеходная зона, перголам, велодорожка, кафе. При этом ключевым элементом станет амфитеатр с видом на воду.

Отметим, работы на объекте идут в соответствии с утвержденным графиком и планом. Финансовую поддержку в строительстве оказали раис Татарстана Рустам Минниханов и Правительство России.

Напомним, в 2023 году два района Казани получили рекордную сумму по программе «Наш двор».

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