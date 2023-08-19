Сбил мотоцикл со школьниками и пнул выжившего: Жителя Марий Эл будут судить за пьяное ДТП со смертельным исходом

Машина выехала на встречную полосу движения и сбила идущий на нее мотоцикл. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Расследование завершено и все материалы уголовного дела отправлены в прокуратуру, после которой они попадут в суд. Речь идет о смертельном ДТП, которое совершил 41-летний житель Марий Эл, сообщает следственный комитет республики.

«Мужчина обвиняется сразу по трем уголовным статьям: «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», «разбой» и «оставление в опасности», - отметили в ведомстве.

Как следует из материалов уголовного дела, в сентябре 2022 года мужчина, будучи нетрезв, сел за руль своей легковушки. Во время езды он выехал на встречку, где сбил мотоцикл. Им управлял 15-летний школьник. Мальчик от полученных травм скончался на месте, а его 16-летний пассажир, хоть и получил серьезные повреждения, смог выжить.

После аварии водитель автомобиля вышел наружу, подошел к выжившему школьнику, пнул его ногой и отобрал мобильный телефон.

«Несмотря на установленную правилами дорожного движения обязанность оказать помощь пострадавшим, водитель автомобиля оставил подростка в опасном для его жизни и здоровья состоянии», - прокомментировали это в следственном комитете Марий Эл.

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