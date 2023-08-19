В Крыму на фестивале «Таврида.АРТ» SHAMAN исполнит песню уроженки Татарстана

SHAMAN о песне «Самый русский хит»: «Абсолютное попадание прямо в цель - точно мне в сердце!» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На фестивале «Таврида.АРТ» 19 августа SHAMAN исполнит песню уроженки Татарстана Диляры Хайруллиной «Самый русский хит», которую она написала вместе Николаем Чебановым из Ставрополья для конкурса «АвторА!».

«Абсолютное попадание прямо в цель - точно мне в сердце! Полное совпадение с мыслями и отражение моего внутреннего мира. С первого куплета композиции я понял, что просто не могу пройти мимо и хочу поделиться ею с миллионами моих поклонников. Я сделал собственную аранжировку, добавил некоторые музыкальные элементы и постарался максимально при этом сохранить ту искру, ту искренность, которую в свое произведение вложили Диляра и Николай», – признался SHAMAN.

Отметим, что снятый на эту песню клип уже стал действительным хитом. Ролик набрал в интернете миллионы просмотров.

Напомним, ранее «КП-Казань» ранее уже писала про историю создания песни «Самый русский хит». О ней редакции рассказала сама Диляра Хайруллина.

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