Консульский центр Китая начали строить в Казани

Центр планируют открыть в конце этого или начале следующего года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Татарстана принимая участие в Глобальном форуме молодых дипломатов консул-атташе Китая КНР в Казани Чэнь Божуй сообщил, что в городе начато строительство консульского центра Китая.

По его словам, есть надежда на то, что все работы удастся завершить уже в конце 2023-го или начале 2024 года и можно выдавать визы в КНР уже в Казани. Отметим, что их выдают пока только в Москве и Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram