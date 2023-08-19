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НовостиОбщество19 августа 2023 11:46

Жители Татарстана выступили против глэмпинга в Верхнеуслонском районе

Они опасаются, что гостевые домики перекроют доступ к реке Свияга
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
На берегу реки хотят построить два десятка гостевых домиков.

На берегу реки хотят построить два десятка гостевых домиков.

Фото: скриншот

В деревне Гаврилково Верхнеуслонского района Татарстана местные жители выступили против строительства возле них глэмпинга. Они опасаются, что гостевые домики перекроют им доступ к реке Свияга, а шумные вечеринки для тихой деревни станут настоящей головной болью.

В конце июля на берегу реки строительная техника начала создавать подъездные пути на участке для будущего глэмпинга. Жители деревни обратились в районную администрацию, та организовала встречи с застройщиком. В итоге в проект были внесены правки, но они так и не устроили активистов, сообщает «БИЗНЕС Online».

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