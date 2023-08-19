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НовостиОбщество19 августа 2023 9:21

В Татарстан едва района полностью завершили уборку зерновых

В республике обмолочено уже более одного миллиона гектаров культуры
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Аграриям стоит ускорится, так как со следующей недели начнутся дожди.

Аграриям стоит ускорится, так как со следующей недели начнутся дожди.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Два района в Татарстане полностью завершили уборку зерновых культур – Атнинский и Заинский. Скоро в один ряд с ними встанут Камско-Устьинский и Сабинский районы, сообщил на республиканском совещании глава Минсельхоза региона Марат Зяббаров.

По данным министра, в Татарстан уже обмолочено более одного миллиона гектаров зерновых культур. Это 72% от посеянного.

Основной задачей сейчас является собрать урожай как можно быстрее. Дело в том, что, согласно всем прогнозам, с середины следующей недели в республике начнутся дожди, отметил Зяббаров.

К слову, наравне с уборкой в Татарстане идет и сев озимых культур, обработка почвы и заготовка кормов для скота.

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