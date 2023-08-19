В Татарстан едва района полностью завершили уборку зерновых

Аграриям стоит ускорится, так как со следующей недели начнутся дожди. Фото: Николай ХИЖНЯК

Два района в Татарстане полностью завершили уборку зерновых культур – Атнинский и Заинский. Скоро в один ряд с ними встанут Камско-Устьинский и Сабинский районы, сообщил на республиканском совещании глава Минсельхоза региона Марат Зяббаров.

По данным министра, в Татарстан уже обмолочено более одного миллиона гектаров зерновых культур. Это 72% от посеянного.

Основной задачей сейчас является собрать урожай как можно быстрее. Дело в том, что, согласно всем прогнозам, с середины следующей недели в республике начнутся дожди, отметил Зяббаров.

К слову, наравне с уборкой в Татарстане идет и сев озимых культур, обработка почвы и заготовка кормов для скота.

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