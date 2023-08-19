Умер Мирфатых Закиев, ученый академии наук Татарстана

Ученому 14 августа исполнилось 95 лет. Фото: antat.ru

В эту пятницу, 18 августа, умер Мирфатых Закиев академик академии наук Татарстана, доктор филологических наук, профессор, академик Российской академии лингвистических наук, заслуженный деятель науки РФ и РТ, лауреат Госпремии Татарстана в области науки и техники. Ученому было 95 лет.

Мирфатых Закиев родился в Ютазинском районе Татарстана. В 1954 году защитил кандидатскую диссертацию «Сказуемое в современном татарском литературном языке». В 1967 году стал ректором Казанского педагогического института. После работал директором Института языка, литературы и искусства академии наук Татарстана.

Ученый является автором 800 научных работ, учебников и пособий по проблемам татарского языка, истории татарского народа, этнической истории тюркских народов, межнациональных и межъязыковых контактов, двуязычия и многоязычия.

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