В Татарстане «Лада» перевернулась в поле с подсолнухами, погибла женщина

По предварительной информации ,женщина-водитель превысила скорость и машина потеряла управление. Фото: ГИБДД Татарстана

Утром в субботу, 19 августа, в Верхнеуслонском районе Татарстана произошло смертельное ДТП. Там с дороги в поле с подсолнухами вылетел автомобиль «Лада» и перевернулся.

По предварительной информации, находившаяся за рулем легковушки женщина-водитель превысила скорость и не справилась с управлением. В результате аварии она получила серьезные травмы и скончалась на месте происшествия. По данным ГИБДД в момент ДТП женщина не была пристегнута ремнем безопасности.

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