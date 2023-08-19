В Татарстане годовой план по строительству жилья выполнили на 81%

Сначала 2023 года в республике сдали уже 163 многоквартирных дома. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На республиканском совещании глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что план по строительству жилья на 2023 год в регионе уже выполнен на 81%. Сдано более 2,5 миллиона квадратных метров.

По данным министра, застройщики коммерческого жилья выполнили годовой план на 73% - сдано 130 многоквартирных домов, по социальной ипотеке Татарстан выполнил план на 75% - 33 дома, план же по строительству частных домов выполнен на 90% - более 1,3 миллиона квадратных метров жилья.

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