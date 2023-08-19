Умер Константин Матвеев, экс-главврач Перинатального центра Набережных Челнов

Прощание с медиком пройдет 20 августа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером в пятницу, 18 августа, стало известно о смерти экс-главврача Перинатального центра Константина Матвеева. Он скончался в возрасте 72 лет.

В системе здравоохранения Константин Матвеев проработал 47 лет. В частности, в 1990 году он возглавил в Набережных Челнах Горбольницу №4, в состав которой тогда входили перинатальный центр, детская больница и поликлиника. После расформирования медик продолжил руководить перинатальным центром вплоть до 2010 года.

За многолетний и добросовестный труд Константин Матвеев был награжден ведомственными наградами, а также почетным знаком «Заслуженный врач Республики Татарстан».

Прощание с медиком пойдет в этой воскресенье, 20 августа, в 9.00 в Боровецкой церкви.

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