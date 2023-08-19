Рахимов прокомментировал сообщения об его отставки с поста тренера «Рубина»

По словам тренеров, на это нет времени зацикливаться. Фото: rubin-kazan.ru

В пятницу, 18 августа, «Рубин» принимал у себя «Крылья Советов». Казанцы впервые в этом сезоне одержали победу. До этого ходила информация о том, что главного тренера «Рубина» Рашида Рахимова могут отправить в отставку из-за неудач. Говорилось, что на исправление ситуации ему дали две игры. После победы над самарцами со счетом 2:1 на послематчевой конференции сам Рахимов назвал все это слухами.

По его словам, не нужно обращать на них внимания, у всех тренеров происходят такие ситуации, но нет времени на этом зацикливаться.

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