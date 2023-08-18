В Татарстане Атнинский район первым завершил уборку урожая

Урожайность в Атнинском районе составила свыше 31 центнера с гектара. Фото: Виталий ТИМКИВ

Атнинский район завершил уборочные работы. В этом году он стал первым в Татарстане, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода республики.

Лидер намолотил 58,8 тысячи тонн зерна. Урожайность составила свыше 31 центнера с гектара.

Однако Атнинский район не является лидеров по средней урожайности зерновых культур. По этому показателю его обогнал Тетюшский район (40,5 центнера с гектара). После в список попали Кайбицкий, Камско - Устьинский и Дрожжановский районы.

Напомним, в Татарстане аграрии собрали 2,2 миллиона тонн зерна.

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